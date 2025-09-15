برنامه خانواده‌محور ائویمیز به مناسبت بازگشایی مدارس، به بحث «مدارس پر نشاط و امیدوار» پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برنامه خانواده‌محور ائویمیز در ۲۴ شهریور به پخش بخش‌های جذاب مدرسه پرنشاط و امیدوار، نحوه مراقبت از استخوان و مفاصل، بخش آموزشی و میان‌برنامه‌های متنوع دیگر پرداخت.

برنامه زنده تلویزیونی ائویمیز در بخش نخست برنامه امروز ۲۴ شهریور با گفت‌وگویی که با دکتر رضا ابوالفتحی، متخصص جراحی استخوان و مفاصل داشت ، از «درمان و پیشگیری مشکلات استخوان و مفاصل» سخن گفت. در بخش هنری نیز همچون برنامه‌های گذشته از حضور پریسا شیرخانی بهره گرفت و مخاطبان استانی را با هنر جدید «رودوزی با سنگ‌های فیروزه‌ای» آشنا کرد.

در ادامه سلسله گفت‌و‌گو‌های برنامه ائویمیز به مناسبت بازگشایی مدارس، امروز نیز ادامه بحث «مدارس پر نشاط و امیدوار» پی گرفته شد. در این برنامه دکتر نسرین پاک دوست، کارشناس برنامه‌ریزی درسی در خصوص مدارس پر نشاط و امیدوار با خانواده‌ها به گفت‌و‌گو نشست.

از نیمه دوم شهریور امسال مقدمات آغاز سال تحصیلی خوب و پربار به مباحث برنامه ائویمیز اضافه شده و باتوجه‌به درخواست‌های مخاطبان انتظار می‌رود، موضوعات مرتبط با دانش‌آموزان و نظام آموزش‌وپرورش ادامه یافته و با مباحث محوری بیشتری در خدمت خانواده‌های استان آذربایجان غربی باشد.

برنامه ترکیبی «ائویمیز» به تهیه‌کنندگی لیلا خوش‌نهاد و اجرای زهرا عظیم زاده، شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته ساعت ۱۰:۳۰ به مدت یک ساعت با دو بخش کارشناسی، آشپزی، آموزش صنایع‌دستی، گفت‌و‌گو با خانواده موفق استانی، پرورش گل‌وگیاه، معرفی کتاب و میان‌برنامه‌های مناسبتی پخش می‌شود.