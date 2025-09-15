به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در خارج از طرح سالمسازی دریا در یکی از بخش‌های این شهرستان گفت: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد مردی ۴۴ ساله که برای شنا به خارج از طرح سالم‌سازی رفته بود به دلیل نداشتن تسلط و مهارت کافی در شنا، غرق شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: با تلاش گروه‌های امدادی، جسد این فرد از آب خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل شد.