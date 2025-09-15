پخش زنده
در نشست پرسش و پاسخ مردمی با حضور مسئولان شهرستان بافق، قطعی برق و خسارتهای آن به بخش کشاورزی بهعنوان مهمترین دغدغه شهروندان مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی، گفت: «در این نشست مشکلات مختلف مردم بررسی شد که بیشترین آن مربوط به حوزه کشاورزی و مشکلات ناشی از قطع برق بود؛ موضوعی که موجب کاهش سطح زیر کشت و از بین رفتن زحمات چندین ساله کشاورزان شده است.»
محمدرضا صباغیان به موضوع پرداخت نشدن دو درصد عوارض توسط برخی معادن نیز اشاره کرد و گفت این موضوع قرار است با پیگیری فرمانداری، شورا و شهرداری بهصورت حقوقی دنبال شود.
در ادامه، فلاح فرماندار بافق با دعوت از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ورود به پرورش شتر اعلام کرد: «۲۰۰ هکتار زمین، یک حلقه چاه آب و دانش فنی لازم در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد تا این صنعت ارزشمند توسعه یابد و موجب اشتغال و رونق اقتصادی منطقه شود.»
وی همچنین از بهرهبرداری فاز نخست پادگان آموزشی نیروی انتظامی بافق تا پایان سال خبر داد و گفت این مجموعه با ظرفیت پذیرش چهار گردان، یکی از بزرگترین پادگانهای جنوب کشور خواهد بود.