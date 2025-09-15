به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مراسم اصلی این طرح در تهران با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمان برگزار و هم‌زمان در شهرستان سیرجان نیز به‌صورت نمادین عملیات اجرای طرح مسکن کارگری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان استانی آغازشد.

این طرحها با مشارکت شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی در استان کرمان اجرا می‌شود که از جمله می‌توان به شرکت‌های شهرک مسکونی ارگ جدید بم و بروات (۲۰ هزار واحد)، شرکت‌تعاونی مسکن گوهر زمین سمنگان سیرجان (۱،۰۳۰ واحد)، فولاد احیای بافت (۵۷۰ واحد) و شرکت مس شهید باهنر کرمان (۴۰۰ واحد) اشاره کرد.

این اقدام در راستای تأمین نیاز مسکن کارگران و استان و ارتقای کیفیت زندگی آنان، با همکاری بخش دولتی و خصوصی و در قالب سیاست‌های دولت برای توسعه عدالت اجتماعی و رفاه عمومی اجرا می‌شود.

عملیات اجرایی ۲۲ هزار واحد مسکن کارگری در استان کرمان به نمایندگی از ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در هفت استان کشور ۲۳ شهریور با حضور ریاست جمهوری، استاندار کرمان و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی به‌صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد.