مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: پنجماهه نخست امسال ۲۴۳ میلیارد ریال زکات در استان پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصدی افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجید الهی در جلسه شورای زکات استان گفت: سال گذشته در مجموع ۳۵۰ میلیارد ریال زکات در خراسان شمالی جمعآوری شد و این آمار بیانگر جایگاه ویژه عمل به این فریضه الهی در بین مردم استان است.
وی با اشاره به نقش مبلغان در فرهنگسازی پرداخت زکات ادامه داد: اکنون ۹۲ روحانی افتخاری و مبلغ با دبیرخانه شورای زکات استان همکاری دارند و با تلاش و پیگیری آنان زمینه برای افزایش مشارکت مردم در این امر فراهم شده است.
الهیراد بیان کرد: توزیع ۱۳ هزار بسته معیشتی، مرمت و بازسازی و احداث و تعمیر ۱۹ مورد مسکن، توزیع ۵۶۰ بسته تحصیلی، پرداخت کمکهزینه درمانی به ۴۵۷ نفر و ارائه چهار سری جهیزیه تنها بخشی از هزینههایی بوده است که از محل زکات در امور نیازمندان استان صرف شده است.