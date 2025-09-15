مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ثبت‌نام نشدن برخی از دانش‌آموزان کلاس اولی به ویژه در روستاها، بر لزوم اقدام سریع والدین برای ثبت‌نام کودکان پیش از اول مهر و آغاز سال تحصیلی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر با اشاره به بازگشایی مدارس و آمادگی برای آموزش مجازی اظهار کرد: برای فعالیت مدارس در تمام شرایط آماده هستیم اما قطعا امسال فعالیت مدارس به صورت حضوری خواهد بود.

وی در خصوص کمبود معلم در خوزستان افزود: با وجود همه کمبودها و کاستی‌ها، تلاش شده در مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به برگزاری مانور بازگشایی مدارس به منظور آمادگی صددرصدی مدرسه‌ها، گفت: هدف از برگزاری این مانور، شناسایی نقاط چالشی و ضعف است تا در فرصت یک هفته‌ای باقی‌مانده، نسبت به رفع این مشکلات و کاستی‌ها اقدام کنیم.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات در مورد بازگشایی مدارس، همراهی نکردن تعدادی از اولیا در ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی است؛ البته این مشکل بیشتر در روستاها دیده می‌شود.

علی‌فر گفت: از همه اولیا و دهیاران می‌خواهیم که هم‌اکنون برای ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اولی اقدام کنند و این کار را به اول مهر موکول نکنند. باید توجه شود بعد از ثبت‌نام در مدارس، باید ثبت‌نام کتاب‌ها در سامانه انجام شود و به سرعت این ثبت‌نام انجام شود تا کتاب‌های دانش‌آموزان به موقع تامین شوند.

وی با اشاره به نیاز به دانش‌آموزان با مهارت و تلاش برای هدایت حداکثری دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش بیان کرد: با توجه به توسعه آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کار و دانش، انتظار می‌رود اولیا در این زمینه همراهی کنند تا نیروهایی مهارتی و متخصص برای کشور تامین کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در خصوص کمبود فضای آموزشی در هنرستان‌ها گفت: امسال به سمت ایجاد هنرستان‌های وابسته و جوار صنعت رفتیم و در این زمینه از ظرفیت دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان جهاد کشاورزی استفاده می‌شود. طبق تفاهم‌نامه منعقدشده با اداره‌کل فنی و حرفه‌ای، مراکز این اداره‌کل نیز به کارگاه‌هایی برای هنرستان‌ها تبدیل شده‌اند تا بتوانیم از امکانات و تجهیزات آن‌ها برای آموزش استفاده کنیم.