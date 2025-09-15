به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: یک واحد کشتارگاه در شهرستان تنکابن به دلیل عرضه خارج از شبکه به اداره تعزیرات حکومتی معرفی و با جریمه‌ ۲۹ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریالی مواجه شد.

نجفی افزود: بر اساس اعلام واحد نظارت و بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی تنکابن، این واحد کشتارگاه با تخلف در عرضه مرغ خارج از شبکه، قوانین و مقررات مربوطه را نقض کرده بود.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن با تأکید بر نظارت مستمر بر فعالیت کشتارگاه‌ها اعلام کرد: با هرگونه تخلف در زمینه تولید، کشتار مرغ و عرضه محصولات کشاورزی خارج از شبکه که منجر به اختلال در قیمت بازار شود، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

نجفی همچنین از استمرار فعالیت کشیک شبانه در هر دو کشتارگاه شهرستان خبر داد و افزود: هدف از این نظارت‌ها، حفظ سلامت بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.