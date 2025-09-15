به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم کلنگ‌زنی مدرسه سه کلاسه «اولیا ساز» همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاون نهضت سواد آموزی، رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان در دهستان فتح آباد برگزار شد.

فرماندار شهرستان خاتم گفت: وضعیت شهرستان خاتم طوری است که روستا‌های زیادی نیازمند تامین اعتبارات لازم دارند، اما باتوجه به کم بودن اعتبارات دولت لازم است که خیرین و بنیاد علوی پای کار باشند.

زارع افزود: این اقدامات می‌تواند منجر به توسعه سطح و فضای آموزشی شود و امیدواریم بتوانیم شرایط را برای نوسازی و بازسازی مدارس شهرستان فراهم کنیم.

وی بیان کرد: این مدارس با هدف تربیت نسلی آگاه، متعهد و مشارکت‌جو در مسیر توسعه پایدار آموزشی احداث می‌شود مدارسی که نه‌تنها دانش‌آموز می‌پرورد، بلکه با تقویت پیوند خانه و مدرسه، زمینه‌ساز پرورش اولیا آگاه و همراه نیز خواهد بود.

زارع گفت: امروز همزمان با سراسر کشور ساخت ۳۲ مدرسه اولیا ساز آغاز شد و برای مهرماه سال ۱۴۰۵ آماده بهره برداری است.