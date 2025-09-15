خشت گذاری اولین مدرسه «اولیا ساز» در شهرستان خاتم
آیین خشت گذاری اولین مدرسه «اولیا ساز» شهرستان خاتم در دهستان فتح آباد برگزار شد.
مراسم کلنگزنی مدرسه سه کلاسه «اولیا ساز» همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاون نهضت سواد آموزی، رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان در دهستان فتح آباد برگزار شد.
فرماندار شهرستان خاتم گفت: وضعیت شهرستان خاتم طوری است که روستاهای زیادی نیازمند تامین اعتبارات لازم دارند، اما باتوجه به کم بودن اعتبارات دولت لازم است که خیرین و بنیاد علوی پای کار باشند.
زارع افزود: این اقدامات میتواند منجر به توسعه سطح و فضای آموزشی شود و امیدواریم بتوانیم شرایط را برای نوسازی و بازسازی مدارس شهرستان فراهم کنیم.
وی بیان کرد: این مدارس با هدف تربیت نسلی آگاه، متعهد و مشارکتجو در مسیر توسعه پایدار آموزشی احداث میشود مدارسی که نهتنها دانشآموز میپرورد، بلکه با تقویت پیوند خانه و مدرسه، زمینهساز پرورش اولیا آگاه و همراه نیز خواهد بود.
زارع گفت: امروز همزمان با سراسر کشور ساخت ۳۲ مدرسه اولیا ساز آغاز شد و برای مهرماه سال ۱۴۰۵ آماده بهره برداری است.