حریم خصوصی و پاسداری از آن به افراد هویت میدهد
کارشناس رسانه با اشاره به اهمیت هویت گفت: فضای شخصی مرزی میان شما و دیگران است که استقلال و هویت شما را نشان میدهد، مرزی که حریمی با دیگران است و تعیین میکند در آن به فعالیتهای مورد علاقه خود بپردازید.
، شیخ الاسلامی با حضور در سیمای البرز، برنامه امروز البرز در خصوص سواد رسانه گفت: حریم خصوصی گستردگی بسیاری دارد که هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی است.
وی با اشاره به اهمیت پاسداری و حفظ مرزهای خصوصی به کارشناس امروز البرز توضیح داد: حریم خصوصی به ما هویت میدهد که همواره باید از آن مراقبت کرد. بسیار باید به این امر متوجه باشیم که بعضی موارد است که شما تمایل دارید دیگران از آن مطلع شوند؛ برای پاسداری از این مرز شخصی باید مراقبت کرد.
وی با بیان اهمیت سواد رسانهای در سیمای البرز تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از افراد نسبت به حفظ این حریم خصوصی بی توجه هستند، افشاء هویتها و مسائلی که مختص من است با بی اطلاعی و ناآگاهی رسانهای اتفاق میافتد.
شیخ الاسلامی با توضیح این مطلب که حفظ حریم خصوصی با آگاهی رسانهای محقق میشود در برنامه امروز البرز بیان کرد: امروز هوش مصنوعی جدید متناسب سازی با چهره میکند، تولیداتی دارد که بسیاری از آن بستری را برای افراد کلاهبردار فراهم میکند به همین دلیل باید بسیار متوجه باشیم.
کارشناس رسانه با حضور در برنامه زنده سیمای البرز خاطرنشان کرد: خطر هک بسیار جدی است باید شهروندان با مراجعه به درگاههای معتبر لینکها را باز کنند.