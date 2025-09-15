مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت:بیش از ۱۶ هزار بسته تحصیلی ویژه دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه تهیه و در بین آنها توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیرضا حسین نژاد اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی و در قالب جشن عاطفه‌ها، ۱۶ هزار و ۳۲۰ بسته تحصیلی در بین دانش‌آموزان تحت حمایت توزیع شد.

وی گفت: ارزش ریالی این بسته‌های تحصیلی بیش از پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

حسین‌نژاد بیان کرد: همه ساله جشن عاطفه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف تأمین نیاز‌های ضروری دانش‌آموزان تحت حمایت در سطح استان اردبیل برگزار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل تصریح کرد: امسال نیز با برپایی ۲۲۰ پایگاه در سطح شهر، میعادگاه‌های نماز جمعه و مراکز نیکوکاری درصدد تأمین لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان تحت حمایت خواهیم بود.

وی برپایی جشن عاطفه‌ها را گسترش فرهنگ احسان در بین آحاد جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز تحت حمایت برای ادامه تحصیل نیازمند کمک خیران هستند.

حسین‌نژاد در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: خیران از طریق کد آنی پرداخت #۰۴۵*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۵۲ می‌توانند کمک‌های خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به دست دانش‌آموزان نیازمند برسانند.