معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: براساس اعلام اداره کل نوسازی مدارس تعداد ۱۵۵ مدرسه جدید با ۳۳۳ کلاس درس تا مهرماه امسال در استان کرمانشاه به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد؛ توسعه عدالت آموزشی یکی از مهمترین دغدغههای رئیس جمهور برشمرد و گفت: توسعه عدالت آموزشی یک راهکاری تحول آفرین برای رفع نابرابریها و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به امکانات آموزشی برای تمامی دانش آموزان است.
وی عنوان کرد: با توجه به تأکیدات استاندار محترم و بر اساس برنامه ريزی اجرایی صورت گرفته، مدارس سنگی و کانکسی در سطح استان کرمانشاه تا مهرماه برچیده میشوند و مدارس استاندارد جدید جایگزین آنها میشود.
معاون عمرانی استاندار بر ضرورت پیگیری جدی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: این پروژههای آموزشی با سرعت و کیفیت مناسبی اجرا شدهاند تا دانشآموزان استان از فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد بهرهمند شوند.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: طبق اعلام اداره کل نوسازی مدارس، با تلاشهای انجام شده تعداد ۱۵۵ مدرسه جدید با ۳۳۳ کلاس درس تا مهرماه امسال در استان کرمانشاه به بهره برداری میرسد که یک اتفاق خوب در حوزه آموزش محسوب میشود.
در ادامه جلسه، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه گزارشی از روند احداث و برنامه بهرهبرداری مدارس جدید ارائه کرد.
به گفته مدیرکل نوسازی مدارس، استان کرمانشاه با میانگین پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژهها، جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است که این مهم نشاندهنده تلاش جمعی در مسیر توسعه عدالت آموزشی است.