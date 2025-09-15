به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول ستاد عتبات عالیات بهاباد گفت: بانوان روستای حسین‌آباد ده‌عسکر از شهرستان بهاباد با دستان توانمند خود جلوه‌ای زیبا از عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشتند.

فلاح افزود: این بانوان در مدت ۷۵ روز یک تخته قالی نفیس را به نیت کمک به ساخت صحن مطهر حضرت زینب (س) در کربلای معلی بافتند.

وی ادامه داد: این اثر ارزشمند با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان طی مراسمی برش خورد و به ستاد بازسازی عتبات عالیات تحویل داده شد.

فلاح گفت: هزینه بیش از ۷۰ میلیون تومانی این قالی، به همت اهالی روستا تأمین شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و معنویت و ارادت خالصانه آنان به امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) است. این دومین قالی ظرف یک ماه گذشته است که توسط بانوان بخش آسفیچ بافته وتحویل ستاد عتبات عالیات می‌شود.