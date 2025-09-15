پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزش و پرورش اندیمشک گفت: ۱۸۰ مدرسه این شهرستان برای میزبانی از ۳۰ هزار دانش آموز در سال جدید تحصیلی آماده سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام سپهریان با اشاره به اقدامهای انجام شده برای برگزاری هرچه بهتر سال تحصیلی جدید بیان کرد: ۲ هزار و ۴۰۰ فرهنگی این شهرستان سازماندهی و اقدامهای گستردهای برای تامین و رفع نیازهای واحدهای آموزشی انجام شده است.
وی هدف از برگزاری این رزمایش را سنجش آمادگی مدارس در آستانه سال جدید تحصیلی دانست و افزود: آغاز منظم، ایمن و باکیفیت سال تحصیلی، برنامه ریزی و در هفتههای اخیر با همکاری دستگاههای مختلف پاکسازی و زیباسازی محیط داخلی و پیرامون مدارس انجام شده است.
مدیر آموزش و پرورش اندیمشک با اشاره به تخصیص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع نیازهای آموزشی این شهرستان اظهارکرد: با توجه به گرمای هوا و ادامه دار بودن آن در ماههای ابتدایی سال تحصیلی، این اعتبار با اولویت تامین سیستم سرمایشی مدارس هزینه میشود.
وی افزود: حدود ۳۰ هزار دانش آموز شامل ۱۵ هزار و ۲۵۰ دانش آموز پسر و ۱۴ هزارو ۷۵۰ دانش آموز دختر در مقطعهای مختلف تحصیلی در اندیمشک مشغول تحصیل میشوند.
سپهریان با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۷۰۰ دانش آموز شامل هشت هزار و ۵۰۰ دانش آموز پسر و هشت هزار و ۲۰۰ دانش آموز دختر در مقطع ابتدایی در این شهرستان ثبت نام و ساماندهی شدهاند، گفت: حدود هفت هزار و ۳۰۰ دانش آموز شامل سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر و سه هزار و ۸۰۰ دانش آموز در مقطع متوسطه اول و همچنین حدود ۶ هزار دانش آموز این شهرستان در مقطع متوسطه دوم، هنرستان و کارو دانش سال جدید تحصیلی را در اندیمشک آغاز میکنند.