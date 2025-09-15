به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس پلیس راه گیلان در گفتگوی اختصاصی با تحریریه خبر گیلان گفت: با پایان یافتن تعطیلات تابستانی و خروج مسافران از این استان گردشگری، ترافیک در خروجی محور امامزاده هاشم به لوشان نیمه سنگین، اما روان است.

سرهنگ جاور صفاری گفت: از سه شنبه هفته قبل تا دیروز یکشنبه، ۶۷۹ هزار و ۲۴۱ دستگاه خودرو وارد استان شدند که تا امروز ۷۷۲ هزار و ۸۰۴ دستگاه از این استان خارج شده‌اند.

وی افزود: فقط در روز یکشنبه ۲۳ شهریور، بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو از این استان شمالی خارج شدند.

رییس پلیس راه گیلان گفت: از روز سه شنبه تاکنون ۴۹ فقره تصادف در جاده‌های استان به ثبت رسید که بر اثر این تصادفات ۵۷ نفر مصدوم و یک نفر کشته شد.

سرهنگ جاور صفاری از هموطنان خواست با آرامش رانندگی کرده و حق تقدم را رعایت کنند و برای بازگشت به شهر خود حتما از وضعیت ترافیکی راه‌های کشور مطلع شوند.