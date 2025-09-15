مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: با احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب و اتصال آن به تصفیه‌خانه، مشکل دفع فاضلاب روستا‌های الحاقی سرپاذهاب پس از ۱۵ سال حل شد..

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه،معضل جمع آوری و تصفیه فاضلاب چهار روستای الحاقی به شهر سرپل‌ذهاب در غرب کرمانشاه پس از ۱۵ سال انتظار طولانی حل و با بهره‌برداری کامل این پروژه، زندگی بیش از ۱۵ هزار نفر از ساکنان این محلات متحول و مشکلات محیط زیستی و بهداشتی آنان رفع شد.

"محمد سرایی"مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: افزود: اجرای طرح جمع آوری شبکه فاضلاب محله‌های مذکور که ۱۵ هزار نفر را برخوردار می‌کند، یکی از مهم‌ترین نیاز‌ها و مطالبه‌های اصلی شهروندان سرپل ذهاب بود که به طول ۲۲ کیلومتر و از محل اعتبارات استانی شرکت آبفای استان کرمانشاه انجام شد.

وی اظهار کرد: هم اکنون ۱۰۰ درصد شهر سرپل ذهاب زیرپوشش شبکه فاضلاب است و با اجرایی شدن این پروژه ضمن حل مشکل فرونشست زمین، چاه‌های سنتی جمع‌آوری فاضلاب نیز برچیده شد که این امر به سلامت زیست محیطی شهروندان نیز کمک می‌کند.