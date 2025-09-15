با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین استانداری و اتاق بازرگانی خراسان رضوی با صندوق ضمانت صادرات ایران، نمایندگی این صندوق در خراسان رضوی ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، علاوه بر ایجاد صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی، ارائه آموزش‌های استاندارد بازرگانان، یکی از اهداف این تفاهم نامه است که بین استانداری و اتاق بازرگانی خراسان رضوی و صندوق ضمانت صادرات ایران به امضا رسید.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست سه جانبه مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: با توجه شرایط کشور که با افت صادرات مواجه هستیم، رشد صادرات در خراسان رضوی امیدوارکننده است.

افشار فتح الهی افزود: صادرات نجات دهنده اقتصاد کشور است و در صورت برقراری روابط تجاری با کشور‌های همسایه، تحریم‌ها ایران را تحت فشار قرار نخواهند داد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اضافه کرد: تحریم‌های اقتصادی علیه کشور نمی‌تواند جلوی تجارت ایران با همسایگان را بگیرد و نقش استان‌های مرزی نیز در این خصوص قابل توجه است.

فتح الهی ادامه داد: در دولت چهاردهم، برای ایجاد نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در استان‌های مرزی، برنامه ریزی شده است و در حقیقت مناسبات اصلی کشور با خارج از مرز‌ها از طریق این استان‌ها صورت می‌پذیرد.

وی گفت: یکی از چالش‌های حوزه صادرات، بی اطلاعی بازرگانان و تاجران از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران است و این تفاهم‌نامه گامی مهم در پرکردن خلاء آموزش و اطلاع رسانی است.

خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درخصوص خدمات این صندوق اظهار کرد: اعتبارسنجی خریداران خارجی یکی از خدمات است که به سبب ارتباط با موسسات همتا در کشور‌های هدف، اعتبار شرکت‌ها یا تاجران و همچنین میزان اعتماد به آنها سنجیده می‌شود.

فتح الهی افزود: مجموعه‌های حمایتی نظیر صندوق ضمانت صادرات در کشور‌های دیگر به آژانس‌های اعتباری صادرات معروف هستند و در جمهوری اسلامی ایران، خدمات صندوق با هزینه‌های اندک انجام می‌شود.

صدور انواع بیمه نامه‌ها

وی اضافه کرد: صدور انواع بیمه نامه‌ها از دیگر خدمات صندوق ضمانت صادرات است و درصورت وقوع ریسک تجاری و سیاسی و پرداخت نشدن مطالبات توسط خریدار خارجی، خسارت آن پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: پرداخت خسارات از شرایط نقدی، غیرنقدی و بانکی، برخوردار و سقف آن قابل رایزنی و بدون محدودیت است.

فتح الهی صدور ضمانت نامه را از دیگر خدمات این صندوق برشمرد و گفت: به منظور تامین مالی از بانک‌ها و بازار سرمایه و همچنین تامین اعتبار تولید ویژه خرید مواد اولیه برای متقاضیان ضمانت نامه صادر می‌شود.

وی افزود: دولت ایران برای کشور‌های افغانستان و عراق پوشش و هزینه ویژه‌ای را در نظر گرفته است و حتی آمادگی ارائه خدمات مازاد برای چنین کشور‌های خاصی وجود دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اضافه کرد: ضمانت‌های بانکی نیاز به سپرده نقدی دارد؛ اما در این صندوق، ضمانت نامه با چک و سفته صادر می‌شود و اساس آن اعتبارسنجی است.

فتح الهی با اشاره به بوروکراسی‌های اداری ادامه داد: همه امور مربوط به خدمات صندوق ضمانت صادرات در بستر سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود و با ایجاد نمایندگی در خراسان رضوی، دیگر نیاز به حضور افراد در مرکز کشور نیست.

ضرورت توجه به صادرات

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرات‌کنندگان خراسان رضوی از جمله مجموعه‌های قدرتمند در حوزه اقتصاد هستند و تفاهم‌نامه همکاری بین استانداری، اتاق بازرگانی و صندوق ضمانت صادرات، می‌تواند به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.

غلامحسین مظفری افزود: محور شرق کشور امکانات و ظرفیت‌های بسیاری برای مراودات با کشور‌های همسایه و حتی «خاور دور» دارد و این استان محل تلاقی راهگذر شرق-غرب و شمال-جنوب به شمار می‌آید.

وی با اشاره به شرایط ایجاد نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در خراسان رضوی اضافه کرد: این نمایندگی وظیفه آموزش و آگاه سازی تجار از اوضاع اقتصادی و بازرگانان کشور‌های خارجی را برعهده خواهد داشت و اتاق بازرگانی استان همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با زیرساخت‌های ارتباطات سامانه‌ای، الکترونیکی و نرم افزاری، دیگر نیازی به حضور فیزیکی در ادارات و نهاد‌ها نیست و واحد‌های اقتصادی باید خود را با این شرایط وفق دهند.

مظفری گفت: فردی که به عنوان نماینده این صندوق در استان انتخاب می‌شود، باید هم اطلاعات تخصصی و جامع و هم انگیزه کافی برای فعالیت را داشته باشد، چون تجربه نشان داده که حسن اجرای ضوابط، قوانین و مقررات بستگی به مجری آن دارد.

لزوم ایجاد ساز و کار مشخص برای صدور ضمانت نامه‌ها

محمدرضا توکلی زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: بخشی از صادرات خراسان رضوی با کشور‌های همسایه، به خصوص افغانستان، به صورت نقدی انجام می‌شود و نیاز است که صندوق ضمانت صادرات ایران، ساز و کار‌های مشخصی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها با همسایگان استان مشخص کند.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: صادرکنندگان خواهان تسهیلات و خدمات باکیفیت هستند و صندوق‌های حمایتی هم باید ریسک و شرایط کشور مقصد را برآورد کنند.

محمدعلی چمنیان افزود: این برآورد‌ها شامل سرعت، شناخت کشور هدف و قیمت تمام شده خدمات است، زیرا اعتبارسنجی صندوق ضمانت باعث کاهش هزینه‌های تمام شده می‌شود.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: کاهش سپرده‌گذاری، باعث ثبات سرمایه در گردش شرکت‌ها و واحد‌های بخش خصوصی می‌شود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: ارزش صادرات ایران به افغانستان به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد که ۵۰ درصد آن متعلق به این استان است.

حسین محمدیان افزود: در پنج ماهه اول امسال، صادرات خارجی خراسان رضوی ۹۴۸ میلیون دلار بوده که ۲۴ درصد افزایش از لحاظ وزنی و ۳۰ درصد افزایش دلاری داشته است و افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از شرکای عمده صادراتی این استان هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در همین بازه زمانی ۲۹۹ میلیون دلار کالا وارد استان شده که از منظر وزنی و دلاری افزایش داشته است و امارات متحده عربی، تاجیکستان و ازبکستان از جمله مبادی وارداتی هستند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: باید تلاش کنیم با توجه به شرایط افغانستان، میزان صادرات ایران به این کشور را افزایش دهیم و مسئولان آن اذعان دارند که این رقم باید به شش میلیارد دلار برسد.

محمدیان گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به تحریم‌ها می‌تواند به صادرات صنایع خرد ورود کند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: این استان هنوز نتوانسته از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات استفاده کند و در این اتاق آماده برگزاری نشست‌های تخصصی و کارشناسی با صندوق هستیم.

لزوم کمک به صنایع صادرات محور برای توسعه اقتصادی

معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات ایران نیز گفت: بهترین شکل صادرات در شرایط کنونی، صادرات محصولات صنایع خرد و کوچک است که ریسک کمتری دارند.

بختیار رازانی افزود: کمک به صنایع صادرات محور، اثر خود را در توسعه اقتصادی خواهد گذاشت و در شرایط ناترازی انرژی و مشکلاتی که صنعت با آنها درگیر است، باعث رشد صادرات خارجی کشور می‌شود.

وی اضافه کرد: موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک خراسان رضوی ایجاب می‌کند که شاهد افزایش صادرات در مرز‌ها و گمرکات این استان باشیم و صنایع کوچک از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد: وقتی اطلاعات درست در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد، در واقع ریسک تجارت کاهش می‌یابد.