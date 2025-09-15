به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جویبار از وقوع حادثه برخورد دو دستگاه خودروی سواری در محور لاریم به چوباغ و مصدومیت پنج نفر خبر داد.

عزیزنژاد با اعلام این خبر گفت: صبح امروز در محور لاریم–چوباغ، برخورد شدید میان دو خودروی سواری پژو ۲۰۷ و ساینا در محدوده جاده پلاژ چوباغ رخ داد.

وی افزود: این حادثه از سوی مرکز کنترل و پشتیبانی عملیات استان (EOC) به پایگاه امداد و نجات شهدای کوهی‌خیل اعلام شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی به محل اعزام گردید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جویبار گفت: در این حادثه پنج نفر دچار مصدومیت شدند که پس از ارزیابی اولیه، رهاسازی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط نجاتگران، برای ادامه درمان به بیمارستان عزیزی جویبار منتقل شدند.

عزیزنژاد خاطرنشان کرد: علت دقیق حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است.