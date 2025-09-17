برداشت خرما در خوزستان

همزمان با پایان فصل تابستان و به ثمر نشستن نخلستان‌های خوزستان، موسم برداشت خرما در شهر کارون آغاز شده و نخلکاران روستای علوه به برداشت دست‌رنج خود مشغول شده‌اند‌.

عکاس : ابراهیم جرفی