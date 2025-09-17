امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

برداشت خرما در خوزستان

همزمان با پایان فصل تابستان و به ثمر نشستن نخلستان‌های خوزستان، موسم برداشت خرما در شهر کارون آغاز شده و نخلکاران روستای علوه به برداشت دست‌رنج خود مشغول شده‌اند‌.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ - ۰۷:۴۶
خبرهای مرتبط

برداشت ۷۷ هزار تن خرما از نخیلات خوزستان

برچسب ها: خرما ، خوزستان ، برداشت خرما
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 