مسئول قرارگاه ملی جهاد تبیین کشور: جهاد تبیین میتواند در خنثی سازی توطئههای دشمنان و روشنگری مردم نقش بسیاری را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ابراهیم پور در سی و دومین جلسه جهاد تبیین که در مسجد حضرت زینب (س) شمال شهر بیرجند با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شدَ، افزود: همه ما از افسران جهاد تبیین هستیم و جهاد تبیین میتواند در خنثی سازی توطئههای دشمنان و روشنگری مردم نقش بسیاری را داشته باشد.
ابراهیم پور افزود: داشتن پهپادها، موشک و تجهیزات نظامی مهم است، اما جهاد تبیین مقدم بر اینهاست و این رسالت بنابراین رسالت ما بسیار بالا است.
مسئول قرارگاه ملی جهاد تبیین کشور گفت: امروز مردم کشورهای مختلف از برکت انقلاب اسلامی بیدار شدند و مردم تفکر مقاومت را همراهی میکنند که تا ظهور تجلی خواهد یافت که طی چند سال گذشته تاکنون تعداد ۳۰ هزار راهپیمایی و همایش در دفاع از مردم غزه، لبنان و فلسطین در سراسر دنیا در دو هزار و ۷۵ شهر و ایالت انجام شده است و مردم پرچم فلسطین را بالا بردند و شاهد آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل نیز توسط مردم هستیم.
ابراهیمپور همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن، افزود: این جنگ باعث ایجاد وحدت و اتحاد و انسجام بیشتر بین مردم شد و دشمنان ناامید شدند.
وی گفت: ما امروز پدافند کشور را ترمیم کردیم و شرایط آماده است و معاملات دشمن را بر هم زدهایم.
حسین پور مسئول جبهه فرهنگی و مردمی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی نیز گفت: طی مدت ۸ ماه فعالیت قرارگاه تعداد ۳۲ جلسه جهاد تبیین در بیرجند برگزار شده است که در هر هفته در یکی مساجد و چهار جلسه برگزار میشود و علاقمندان زیادی از خواهران و برادران در این سلسله مباحث شرکت میکنند.