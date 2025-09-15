نشست هم‌اندیشی آیین‌نامه تشکل‌های حرفه‌ای و جوامع تخصصی معاونت صنایع‌دستی برگزار شد تا با تقویت نقش تشکل‌ها و افزایش مشارکت مردمی، گامی مؤثر در راستای توسعه و ترویج صنایع‌دستی برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نرگس رجایی مدیر اداره کل آموزش و ترویج صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی گفت: تشکل‌ها نقش مهمی در اداره معاونت صنایع دستی به عهده دارند. ما میز تخصصی برای تشکل‌ها داریم و از استان‌ها نیز خواستیم تا در صورت لزوم پیشنهاد‌هایی ارائه دهند. از اولویت‌های ما می‌توان به ارائه مجوز آموزشگاه‌ها و افزایش مشارکت مردم اشاره کرد.

حسین اله‌بداشتی مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درادامه این نشست گفت: برای اولین بار است که موضوع تشکل‌ها در حوزه صنایع دستی به تصویب رسیده و در آیین نامه قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم اقدامات تاثیرگذاری در این زمینه انجام دهیم.

بختیاری رییس مجمع هنرمندان صنایع دستی، نیز گفت: ما در شهرستان‌ها باید تشکل‌های شهرستانی فعال داشته باشیم تا بتوانند مجمع عمومی استانی را تشکیل دهند.

تقی زاده مسئول امور حقوقی اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی تهران گفت: تشکل‌های حرفه‌ای در موضوع قانون برنامه هفتم اختیاراتی دارند که در این زمینه به امور غیر حاکمیتی نیز توجه شده است. از سویی اختیاراتی هم به تشکل‌های صنفی اعطا شده است.

رضایی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان تهران گفت: مبحث شبکه سازی در استان تهران به خوبی پیش رفته است و از همین‌جا تقاضا دارم این مسئولیت را به گروه‌های مرتبط و تخصصی بسپارند.

قنبرزاده دبیر کارگروه صنایع دستی و گردشگری سازمان بسیج اصناف نیز گفت: امروز فرصت خوبی است و دغدغه شما نیز تولید است. یکی از نقاط گمشده در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این بود که متولی بخش، سکان دار آن نبود و امروز این امر محقق شده است و امیدوارم با نگاه ملی به اهدافمان برسیم.

کیوانی مدیر کل دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: باید تشکل‌های استانی با حضور حداکثری ذی نفعان شکل بگیرد و فعالیت گسترده‌ای در زمینه اطلاع رسانی به ذی نفعان داشته باشیم.

او با بیان پیشنهادی افزود: باید به تعارض منافع بین ذی نفعان اصلی و تشکل‌ها نیز توجه ویژه‌ای شود.

حلاج زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: در حال حاضر نمایشگاه دائمی ایرانیان خارج از کشور را در باکو در دست برگزاری داریم. وظیفه ما حمایت از کالا‌های ایرانی و معرفی برند‌های ایرانی است.

امامی نماینده سازمان بازرسی کشور و مستقر در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز عنوان داشت: در اجرای برنامه هفتم قرار است بخشی از فعالیت‌های حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و اولین گام‌ها برداشته شده است. اما نحوه رفتار و فعالیت تشکل‌ها در حال حاضر مهم است و هدفشان کمک کردن به صنایع دستی به دور از مقررات دست و پاگیر است.

او افزود: تشکل‌ها شامل تولید کننده ها، عرضه کننده‌ها و مصرف کننده‌ها هستند. زمانی می‌توانیم ادامه حیات صنایع دستی را شاهد باشیم که صنایع دستی وارد زندگی روزمره مان شده و این نیازمند همتی است فراگیر و با برنامه ریزی و آموزش به این مهم خواهیم رسید.

او با بیان حمایت از بخش خصوصی افزود: باید به تشکل‌ها اعتماد کرده تا صنایع دستی را به سمت فراگیر شدن پیش برد.