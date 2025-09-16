به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه و بویراحم د، خانم زهرا گیتی نژاد خیر تهرانی که تا کنون بیش از ۸۰ میلیارد تومان تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده است این بار در شهر دهدشت بیش از ۱۲ میلیاردتومان را در حیطه تجهیز دو هنرستان با تمام امکانات به روز ورزشی، فرهنگی، رایانه‌ای معماری، آموزشی سرمایه‌گذاری کرده است.

وی هدف از این کار را بر اموزش بهتر برای دانش اموزانی که امکانات کم دارند و در حال تحصیل هستند برشمرد و گفت: این کار باعث می‌شود تا در آینده کشورمان از نیرو‌های به روز و با استعدادی برخوردار شوند.

خانم گیتی نژاد گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد تا به حال ۸۱ کلاس درس کلنگ زنی و افتتاح نموده و هدفمان از این کار توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

پورجعفری علی بینا پورجعفری ریس اداره اموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ مدرسه در آموزش و پرورش دهدشت آماده سازی برای افتتاح هستند و امروز هم این دو هنرستان به همت خیر تهرانی مدرسه دارلفنون و مدرسه ۱۷ شهریور با تمام امکانات تجهیز شده‌اند و این هنرستان‌ها شامل تربیت بدنی، صنایع چوب، کامپیوتر، تاسیسات و رشته الکترونیک کاملا مجهز شدند و اماده هستند برای اموزشی جدید و تجهیزات کامل

سید احسان لاهوتی ریس هنرستان ۱۷ شهریور هم در این مراسم گفت: در سال‌های گذشته هیچ تجهیزاتی نداشتیم ولی به همت خیر محترم تمام تجهیزاتی که باید در این هنرستان‌ها موجود باشد تکمیل و تجهیز شده است از تجهیزات رایانه بگیر تا تجهیزات در خصوص تربیت بدنی

و در حال حاضر با راهاندازی ۳ کارگاه رایانه با تجهیزات کامل امادگی خوبی برای اموزش نیرو‌های فنی خوبی در اداره اموزش و پرورش دهدشت را داریم.

