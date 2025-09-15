پخش زنده
در مجمع انتخاباتی هیأت دو و میدانی استان اصفهان باز هم رئیس این هیأت انتخاب نشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ برای تصدی پست ریاست هیأت دو و میدانی استان اصفهان امیر حاجعابدی، آذرکیوان امیرپور و عزیزاله مشفقی ثبتنام کرده بود که حاجعابدی انصراف داد و امیرپور و مشفقی در زمان مقرر به بیان برنامههای خود برای هیأت پرداختند.
در رأیگیری از بین اعضای مجمع مشفقی و امیرپور هر کدام ۱۳ رأی کسب کردند، و یک رأی نیز باطل بود، به این ترتیب مجمع به دور دوم رفت.
در دوم رأیگیری نیز مشفقی ۱۴ و امیرپور ۱۳ رأی به دست آوردند اما به حدنصاب که ۱۵ رأی بود نرسیدند؛ به این ترتیب با نظر رئیس مجمع، روند انتخابات هیأت دو و میدانی استان اصفهان باید بار دیگر از سر گرفته شود.
مجمع انتخاباتی دو و میدانی استان اصفهان صبح امروز با حضور احسان حدادی، رئیس فدراسیون دو و میدانی و مهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.
در ۱۸ دی ماه سال گذشته نیز پس از ۳ دور رأیگیری بین معینی و مشفقی، رئیس به دلیل به حدنصاب نرسیدن آرا انتخاب نشده بود.