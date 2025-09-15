سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به افغانستان

سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید محمد اتابک در صدر هیئتی اقتصادی از بخش دولتی و خصوصی کشورمان وارد کابل شود. آقای اتابک در سفر خود به افغانستان با مسئولان دولتی و بخش خصوصی افغانستان از جمله در حوزه معدن و تجارت دیدار خواهد کرد.

میزان تجارت ایران و افغانستان در دو سال اخیر رو به افزایش بوده است. براساس گزارش رسمی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، حجم تجارت میان ایران و افغانستان در سال گذشته به بیش از سه میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون دلار رسید.

ایران هم اکنون شریک نخست تجاری افغانستان است، براساس گزارش‌های رسمی، افغانستان در میان کشور‌های همسایه و منطقه، بیشترین کالا‌های تجاری را از ایران وارد می‌کند.

مواد ساختمانی ازجمله آهن آلات، سیمان و گچ، مواد غذایی، بهداشتی، دارویی، لوازم برقی، مواد سوخت از جمله گاز، نفت و گازوئیل، مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان است. میوه‌های تازه، خشکبار و سنگ‌های قیمتی از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به ایران محسوب می‌شود.

مقامات ایران و افغانستان تلاش می‌کنند با هماهنگی و ارتقای ظرفیت‌های تجاری، حجم روابط تجاری و ترانزیتی خود را تا چهار سال آینده به ده میلیارد دلار افزایش دهند.

انتظار می‌رود هیئت بلندپایه اقتصادی ایران در دیدار با مسئولان حکومت افغانستان، راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری، ترانزیتی و اقتصادی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.