به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان، معاون وظیفه عمومی استان گفت: معافیت سه فرزندی وبیشترفقط تاپایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود ومشمولان واجد شرایط می‌بایست درفرصت درنظرگرفته شده ازطریق دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

سرهنگ اکبرمعادلی افزود: تمامی مشمولان غایب وغیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای چهارفرزند وبیشتر هستند، بدون شرط سنی وسایر مشمولان غایب وغیرغایب وسربازان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف می‌شوند.

مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.