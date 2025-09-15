با توجه به ورود موج جدید گرد و غبار رانندگان و مسافران پیش از سفر وضعیت جوی و ترافیکی مسیر را از سامانه ۱۴۱ بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از هم استانی ها و مسافران خواست با توجه به ورود موج جدید گرد و غبار از کشور ترکمنستان و افزایش غلظت ذرات معلق در هوای استان، پیش از هر گونه سفر؛ وضعیت جوی و ترافیکی ورودی جنگل گلستان به سمت بجنورد و شیروان در استان خراسان شمالی را از سامانه ۱۴۱ بررسی کنند.

بهرام آریان فرد گفت: بر اثر غلظت ذرات معلق در هوای استان، مسیرهای ورودی جنگل گلستان به سمت بجنورد و شیروان تحت تأثیر ریزگردها، دید افقی در برخی مقاطع جاده به کمتر از ۲۰۰ متر کاهش یافته و شرایط برای رانندگان به‌ویژه در ساعات اوج تردد خطرناک است.

وی از تمامی مسافران و رانندگان محترم خواست با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه رانندگی کرده و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند .