مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: بسترسازی و تحول در آموزش و پژوهش، با اولویت با تحول در دروس فقه و اصول و تاریخ تحلیلی حوزه‌های اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علی رضا اعرافی در مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با اشاره به اینکه طرح‌های تحولی حوزه با هدف ایجاد حوزه پیشرو و سرآمد تدوین شده است گفت: در طول سالیان گذشته حوزه با کاستی ها، عقب ماندگی‌ها و ضعف‌هایی مواجه بوده ولی توفیقات و موفقیت‌هایی هم وجود داشته که برای رشد و پیشرفت باید کار و تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه اعتبار تبلیغ در سه سال اخیر بیشتر از ۲۰ برابر شده و تعداد مبلغان با طرح‌های مختلف هم چند برابر شده است و در موضوع تبلیع گام‌های بزرگی برداشته شده گفت: با توجه به سرعت بالای تحولات نیاز است گام‌های بزرگ تری برداشته شود و اشکالات موجود در تبلیغ کم شود.

وی افزود: در تبلیغ اولویت اصلی با رویکرد عام است که سایه بر همه اقدامات پژوهشی و آموزشی حوزه می‌اندازد و رسالت حوزه در تبلیع خلاصه می‌شود و در تمام برنامه‌های تحولی در آموزش باید تبلیغ رویکرد اصلی و جان مایه اصلی نظام آموزشی حوزه باشد.

آیت الله اعرافی فقه و تاریخ را از اولویت‌های دیگر حوزه‌های علمیه عنوان کرد و افزود: در مباحث فقه،‌ی دفتر نظامات فلسفه‌های مضاف و فقه ایجاد خواهد شد و در آن بر بنیاد‌های فقهی تاکید شده است.

وی گفت: در کنار فقه باید به تاریخ ایران میانه، ایران معاصر و تاریخ تحلیلی غرب معاصر پرداخته شود و طلاب در این زمینه آموزش‌های لازم را ببینند.

معاون آموزشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هم در این مراسم گفت: دوره‌های آموزشی و پژوهشی در این مؤسسه با نگاه تحولی و با محوریت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حوزه علمیه تدوین شده و پاسخ به نیاز‌های روز جامعه براساس کتاب و سنت، تربیت نیروی انسانی و تلاش برای مقابله با توطئه‌های دشمن در دستور کار فعالیت‌های علمی و پژوهشی این مرکز حوزوی قرار دارد.

حجت الاسلام محمد رضا اسدی افزود: برای تحول آموزشی مؤسسه، ۹ کارگروه و کمیته با نگاه آموزشی تشکیل شد که برای آسیب شناسی و بررسی دوره‌ها و شناخت خلاء‌های آموزشی با ۳۰ موسسه پژوهشی و ۶۰ نفر مصاحبه شد و سپس طرح تحول بنیادین آموزشی مؤسسه در یک سال با ۳ هزار ساعت کار آماده سازی و تدوین شده است.

وی از اجرای دوره آموزشی ویژه فقه و اصول با نگاه به نظریه سازی و کرسی اسلامی سازی علوم خبر داد و گفت: این دروس، امسال و برای دومین سال، ویژه افرادی که همت و توان علمی، فقه و اصولی دارند، ادامه خواهد یافت.

وی افزود: پیش از این مؤسسه امام خمینی تنها به علوم قرآنی منحصر بود و در طرح تحولی، گروه علوم حدیث هم در مؤسسه راه اندازی خواهد شد

وی افزود امسال ۳۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۴۲ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۳۱ نفر در مقطع دکتری پذیرفته شدند که در ۱۳ رشته کارشناسی، ۶ رشته کارشناسی ارشد و ۶ رشته دکتری تحصیل می‌کنند.