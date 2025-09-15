به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در مسابقات ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان مصاف می‌دهد؛ و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان ریل وودس از آمریکا و ماکسیم ساچولتان از مولداوی می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد به مصاف احمد ماگامایف از بلغارستان می‌رود.