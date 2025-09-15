پخش زنده
۳ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در کاشان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در راستای مقابله با حمل و نگهداری سوخت به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: مأموران در این بازرسی ۳ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل میشد را کشف کردند.
وی ارزش محموله سوخت کشف شده را بیش از یک میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که ضمن تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.