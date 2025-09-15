دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو شورای نگهبان در آیین بازگشایی حوزه‌های علمیه فارس گفت: طلاب باید در کنار تهذیب نفس و ارتقای معنوی، علوم مورد نیاز جامعه و انقلاب را فراگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله شب‌زنده‌دار با بیان اینکه موفقیت یک روحانی در گرو برخورداری از دو بال معنویت و دانش است، افزود: روحانی موفق کسی است که هم یادآور خدا باشد و هم توانایی پاسخگویی به نیاز‌های جامعه را داشته باشد.

وی، وظیفه طلاب را مجاهدت شبانه‌روزی در مسیر خدمت به دین دانست و تصریح کرد: روحانی باید همان‌گونه که در تعالیم اهل بیت (ع) آمده، در هر شرایطی مجاهدانه در میدان عمل حاضر شود.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار همچنین با اشاره به اقدامات گسترده برای به‌روز کردن آموزش‌های حوزوی پس از انقلاب اسلامی، گفت: با وجود مجاهدت‌های فراوان، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش‌ها تداوم یابد.