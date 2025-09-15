مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: مرحله چهارم کالابرگ دهک‌های ۴ تا ۷، از هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، شیخی گفت: از روز شنبه ۲۹ شهریور ماه سال جاری اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ واریز خواهد شد و سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به خرید کالابرگ اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بر این اساس، سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند، افزود: درباره افرادی که از دوره‌های قبل اعتبار دارند افزود:دارندگان مانده اعتبار از مراحل قبلی طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند همچنان از اعتبار خود در دوره حاضر استفاده کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: برنامه دولت حمایت از دهک‌های ۱ تا ۳ و ۴ تا ۷ است که با هدف تامین معیشت خانوار‌های کم درآمد در دهک‌های پایین درآمدی برای امنیت غذایی اجرا می‌شود.