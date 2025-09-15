به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس فتا استان گفت: کلاهبردار ۹ میلیارد ریالی با ترفند اعطای وام خانگی و فروش اقساطی کالا با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا دستگیر شد.

سرهنگ الوانی گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه کردند و اعلام داشتند فریب یک آگهی تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی با ترفند پرداخت وام خانگی و فروش اقساطی کالا را خوردند که بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم دریافتند فرد کلاهبردار چندین ماه به صورت مستمر، مبالغی را از شهروندان دریافت و به آنان وعده اعطای وام خانگی و ارسال کالای اقساطی خریداری شده را داده که پس از جلب اعتماد شهروندان دیگر پاسخگوی آنان نبوده است.

سرهنگ الوانی افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از تلاش شبانه روزی متهم کلاهبردار را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی وی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت: متهم در اظهارات خود به ۱۱۸ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ الوانی افزود: شهروندان برای دریافت وام فقط به بانک‌ها و موسسات مجاز دارای مجوز مراجعه نمایند و به هیچ عنوان فریب شگرد‌های مجرمین سایبری با عناوین مختلف از قبیل اعطای وام از طریق صندوق‌های خانگی را نخورند و کالا‌های مورد نیاز خودشان را فقط از طریق سایت‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی خریداری کنند.