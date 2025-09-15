وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تغییر در برنامه‌های آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی ضرورتی انکارناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی صراف در جلسه ۹۷۶ شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بررسی دو موضوع مدیریت سنوات آموزشی در تحصیلات تکمیلی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزشی گفت: اصلاحات باید بر مبنای رویکردی علمی، عملیاتی و مبتنی بر واقعیت‌های آموزشی کشور و آینده آموزش عالی در دنیا انجام شود.

قاضی‌نوری، رئیس مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور نیز در این جلسه ضمن تبیین دلایل افزایش سنوات دانشجویان در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، چهار پیشنهاد کاربردی برای بهبود روند موجود مطرح کرد. اعضای شورا نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره ابعاد مختلف این موضوع بیان کردند.

در این جلسه همچنین اعضای شورا بر ضرورت بازنگری در ساختار کارگروه‌های تخصصی تأکید کردند و مقرر شد این کارگروه‌ها با ترکیبی متوازن از اعضای منتخب و افراد دارای تجربه پیشین در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های وزارت تشکیل شوند.

همچنین برای تقویت کارآمدی و افزایش پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی کشور، حضور متخصصان جامعه و صنعت نیز در ترکیب اعضا پیش‌بینی شد. این موضوع با رأی مثبت اعضای شورا به تصویب رسید و مقرر شد شیوه‌نامه نهایی، تشکیل و فعالیت این کارگروه‌ها تدوین و برای اجرا ابلاغ شود.