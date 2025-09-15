به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ششتمد گفت: عملیات آسفالت بیش از ۴۳ هزار متر مربع از معابر روستایی شهرستان ششتمد با اعتباری بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.

حسین فیض‌ آبادی افزود: این طرح گسترده که با مشارکت دستگاه‌ های اجرایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری‌ ها و دهیاری‌ ها در حال اجرا است، شامل روستاهای مهرنشانی، باغخیرات، شهرسوخته، گاچ، حسن‌ آباد ده‌ زمین، تندک، بادآشیان، سنجرد، البلاغ، خرسف، سبه و چنار در دو بخش مرکزی و شامکان می‌شود.

وی ادامه داد: در حین بازدید از روند اجرای عملیات آسفالت در روستای مهرنشانی بر لزوم تسریع در اجرا و رعایت استانداردهای کیفی تأکید کرد و افزود: این طرح گامی مهم در جهت توسعه متوازن روستاها و ارتقای رفاه اجتماعی ساکنان مناطق محروم است.

وی گفت: اعتبار این طرح به طور کامل از سوی دولت تأمین و پرداخت شده است.