آغاز نهضت آسفالت معابر روستایی در ششتمد
نهضت آسفالت معابر روستایی در شهرستان ششتمد با ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ششتمد گفت: عملیات آسفالت بیش از ۴۳ هزار متر مربع از معابر روستایی شهرستان ششتمد با اعتباری بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.
حسین فیض آبادی افزود: این طرح گسترده که با مشارکت دستگاه های اجرایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری ها و دهیاری ها در حال اجرا است، شامل روستاهای مهرنشانی، باغخیرات، شهرسوخته، گاچ، حسن آباد ده زمین، تندک، بادآشیان، سنجرد، البلاغ، خرسف، سبه و چنار در دو بخش مرکزی و شامکان میشود.
وی ادامه داد: در حین بازدید از روند اجرای عملیات آسفالت در روستای مهرنشانی بر لزوم تسریع در اجرا و رعایت استانداردهای کیفی تأکید کرد و افزود: این طرح گامی مهم در جهت توسعه متوازن روستاها و ارتقای رفاه اجتماعی ساکنان مناطق محروم است.
وی گفت: اعتبار این طرح به طور کامل از سوی دولت تأمین و پرداخت شده است.