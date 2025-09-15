به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد گفت: این جوان با سابقه بیماری مادرزادی قلب، با جراحات شدید ناشی از سانحه رانندگی، در حالی که سطح هوشیاری او (GCS) تنها ۳ بود، توسط اورژانس پیش‌بیمارستانی به اورژانس سوانح این مرکز منتقل شد.

دکتر حسین ابراهیمی‌پور افزود: در ادامه عملیات احیا و انتوباسیون فوری توسط تیم اورژانس انجام و بیمار به بخش ICU۴ منتقل شد.

آسیب‌های گسترده و پیچیدگی درمان

متخصص مغز و اعصاب این بیمارستان هم درباره وضعیت مصدوم گفت: وی دچار هماتوم ساب‌دورال، شکستگی استخوان فرونتال و فمور، جراحات متعدد در صورت و پیشانی، خونریزی فعال چشم و دستگاه گوارش بود که شرایط قلبی او را نیز به شدت تحت فشار قرار داده بود.

دکتر امین رستمی افزود: برای مدیریت این شرایط پیچیده، تیم‌های جراحی، ارتوپدی، چشم، فک و صورت، عفونی و تروماتولوژی با همکاری نزدیک و هماهنگ وارد عمل شدند.

او ادامه داد: در مدت زمان بستری، بیمار سه بار به اتاق عمل منتقل شد و تحت جراحی‌های حساسی از جمله تارسورافی چشم و دو عمل ارتوپدی شامل تراکشن و پین‌گذاری قرار گرفت.

پس از ۱۵ روز تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، بیمار از دستگاه تنفس مصنوعی جدا و اکستوبه شده و اکنون با نمره هوشیاری ۱۴ و بدون نیاز به اکسیژن‌تراپی، در بخش جراحی ۳ بستری است و مراحل نهایی درمان را سپری می‌کند.