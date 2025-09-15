پخش زنده
در مراسمی با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری تکاب بخشدار جدید تخت سلیمان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم آقای ابوالحسن فتاحی بعنوان بخشدار تخت سلیمان معرفی و از زحمات بخشدار قبلی آقای یاسر سلطانی تقدیر شد.
بخشدار جدید تخت سلیمان گفت: با بهره گیری از امکانات موجود تلاش خواهیم کرد با مساعدت فرماندار شهرستان مشکلات منطقه را مرتفع و شاهد شکوفایی بخش تخت سلیمان باشیم.
فتاحی گفت: وجود معادن غنی منطقه میطلبد تا با بهره گیری از این معادن در شکوفایی اقتصادی و تغییر چهره روستاها و بخش تخت گامهای اساسی در پیشرفت این حوزه برداشته شود.
وی گفت: دهیاران روستاهای منطقه در حل و فصل مشکلات و رفع دغدغه مردم تلاش مضاعفی کنند تا شاهد شکوفایی منطقه و رفع دغدغههای مردمی باشیم.