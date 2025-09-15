مدیر حوزه علمیه الزهرا (س) خواهران کیش، گفت: از ابتدای تاسیس حوزه علمیه خواهران در کیش تاکنون ۲۰۰ نفر در مقاطع سطح دو و سه فارغ التحصیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، خلسانی، افزود: حوزه علمیه الزهرا (س) خواهران کیش از سال ۱۳۸۱ تأسیس شده و در مقاطع سطح دو و سه نام نویسی می کند.

او افزود: ظرفیت پذیرش همانند سال‌های قبل در حدود ۲۰ نفر بود و ۱۱ نفر از ثبت نام کنندگان در آزمون و مصاحبه شرکت و پذیرفته شدند و در سال جدید شروع به تحصیل می‌کنند.

خلسانی گفت: تاریخ شروع به فعالیت غیررسمی کلاس‌ها اول مهر و از شنبه پنجم مهر نیز کلاس ها رسمی آغاز می‌شوند.