بخش شیمیدرمانی خیرساز درمانگاه «شهید مطهری» شیراز با امضای تفاهمنامه میان مجمع خیرین تأمین سلامت فارس و مؤسسه خیریه «نور» به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این بخش با زیربنای ۲۸۵ مترمربع، با هزینهای بیش از ۶ میلیارد تومان و ظرفیت ۱۴ تخت افتتاح شده است.
رامجردی مدیرعامل مجمع خیران تأمین سلامت فارس نیز با اشاره به مشارکت گسترده خیران در حمایت از بیماران سرطانی اظهار داشت: در شش ماه گذشته، تفاهمنامههایی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان منعقد و اجرایی شده است و پیشبینی میشود تا پایان سال، روند جذب کمکها بهصورت تصاعدی ادامه یابد.