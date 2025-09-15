به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در تشریح نتایج دیدار با جغتایی رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در این نشست بر نگاه ویژه دولت به طرح های زیربنایی استان و ضرورت تسریع در اجرای آنها تأکید شد.

وی افزود: تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات هزار میلیارد تومانی محور ۱۱۷ کیلومتری ماهیرود – فراه از مهمترین دستاوردهای این دیدار است که نقش مؤثری در رونق تجارت مرزی استان خواهد داشت.

استاندار با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۳ کیلومتر این طرح در دست اقدام است و ۳۱ کیلومتر نیز آسفالت شده است گفت: تخصیص کامل این اعتبار در راستای تسریع در روند اجرای این پروژه از مطالبه‌های استان است که در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت.

هاشمی همچنین با اشاره به ۴۵۰ کیلومتر باند دوم بزرگراهی در دست اجرا در استان، گفت: از مجموع این طرح ‌ها، اجرای ۱۲۰ کیلومتر برای امسال برنامه‌ریزی شده است.

وی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای باند دوم این ۱۲۰ کیلومتر را بیش از ۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح ها نیز در این دیدار پیگیری شد‌.

استاندار افزود: اعتبارات راه آهن و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون بودجه از جمله ماده ۵۶ نیز از مواردی است که در این دیدار پیگیری شد.

به گفته هاشمی؛ قول مساعد تخصیص این اعتبارات به منظور کمک به تسریع در روند اجرای طرح های استان از نتایج مطلوب این دیدار است.