مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش گفت: با مراکز غیر مجاز همسان گزینی برخورد میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهمن عبدی مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به رصد فعالیتهای مراکز همسان گزینی افزود: وزارت ورزش و جوانان وظیفه ارائه مجوز به متقاضیان مراکز همسان گزینی را دارد که سازمان تبلیغات اسلامی صلاحیت فردی متقاضیان را مشخص میکند.
به گفته وی هم اکنون ۲۲۵ مرکز همسان گزینی دارای مجوز در حال فعالیت هستند که متاسفانه در این بین، برخی از افراد سودجو اقدام به فعالیتهای غیر مجاز میکنند که این فعالیتها بیشتر بصورت مجازی است.
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان افزود:ا فراد میتوانند با معرفی مراکز همسان گزینی غیر مجاز در سامانه وزارت ورزش و جوانان شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.