اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: یکهزارو هفتصدو هجدهمین اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، محمد مسیح آبادی 51 ساله كه از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد مسیح آبادی در بیمارستان منتصریه به آقای 68 ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبدی رنج می برد، پیوند شد.

به گفته او، قرنیه های این مرحوم برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی، به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد.