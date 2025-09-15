به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رئیس پلیس راهور گرگان در این همایش گفت : با توجه به اینکه با بازگشایی مدارس ۳۰ درصد به ترافیک شهر گرگان اضافه می شود ، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش بار ترافیک موثر است.

عبدالله حاجیلری از خانواده ها خواست فرزندان خود را به صورت تک سرنشین جابجا نکنند و از سرویس‌های مجاز استفاده کنند.

مدیر حمل و نقل شهرداری گرگان نیز گفت: این دوره آموزشی با هدف انتقال آخرین مقررات به رانندگان سرویس‌های مدارس بود.

مهدی کمال غریبی همچنین نرخ مصوب سرویس های مدارس را اعلام کرد و گفت : همه ملزم به رعایت این نرخ های قانونی هستند.