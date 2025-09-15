پخش زنده
فرماندار هریس در جلسه کارگروه آرد و نان این شهرستان با بیان اینکه نان کالای اساسی و پرمصرف خانوارها است، بر لزوم توجه ویژه به کیفیت آن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمد عبدالهی با اشاره به اجرای طرحهای تشویقی برای نانوایان گفت: واحدهایی که در پخت نان باکیفیت عملکرد مطلوبی داشته باشند، از سوی فرمانداری مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی همچنین بازرسی مستمر از نانواییها را در حوزههای بهداشتی، کیفیت و کمیت نان خواستار شد و افزود: گروههای بازرسی باید به طور مداوم در همه واحدهای نانوایی شهرستان حضور یابند.
فرماندار هریس نصب دوربین مداربسته، تجهیز نانوایان به ژنراتور و دوگانهسوز کردن واحدهای نانوایی را از اقدامات ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات برای پیشگیری از مشکلات احتمالی ناشی از قطعی برق و ارتقای نظارت بر فعالیت نانواییها باید در دستور کار قرار گیرد.