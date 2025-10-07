به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی جورابلو مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار گفت: آفت کرم برگخوار پاییزه ذرت یکی از تهدید‌های جدی برای محصولات کشاورزی است و کارشناسان بریا پایش مستمر مزارع و لزوم آموزش کشاورزان برای شناسایی و کنترل به موقع این آفت در صورت آلودگی مزارع تأکید دارند.

وی با بیان اینکه طی پایش مزارع ذرت این آفت در مزارع گرمسار مشاهده نشد پیش بینی کرد: از سطح زیرکشت بیش از ۶۰۰ هکتار ذرت علوفه‌ای شهرستان گرمسار ۱۸ هزار تن ذرت علوفه‌ای برداشت شود که باتوجه به محدودیت‌های منابع آبی و سطح زیرکشت کاهش ۳۰ درصدی در مدت مشابه سال گذشته دارد.