«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت یکی از پیشکسوتان صنعت نفت، رزمنده و جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس، مرحوم آقای «مراد کمالی» مدیرعامل اسبق شرکت نفت خزر و از مدیران باسابقه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را به جامعه صنعت نفت و خانواده آن فقید سعید تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.»