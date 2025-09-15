پخش زنده
وزیر نفت با صدور پیامی درگذشت مراد کمالی، مدیرعامل پیشین شرکت نفت خزر و از مدیران باسابقه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، متن پیام محسن پاکنژاد به شرح زیر است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت یکی از پیشکسوتان صنعت نفت، رزمنده و جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس، مرحوم آقای «مراد کمالی» مدیرعامل اسبق شرکت نفت خزر و از مدیران باسابقه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را به جامعه صنعت نفت و خانواده آن فقید سعید تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.»