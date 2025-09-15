به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امام جمعه صومعه سرا در همایش یاوران وقف و تجلیل از واقفان و هیات امنا بقاع متبرکه این شهرستان، گفت: از سال گذشته تاکنون، خیران صومعه‌سرائی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب «طرح مودت» برای تعمیر، مرمت و تجهیز ۶۰ بقعه متبرکه این شهرستان پرداخت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی با بیان اینکه وقف میراث ماندگار است که آثار آن حتی پس از حیات فرد واقف باقی می‌ماند، افزود: شهرستان صومعه سرا ۱۰۸ موقوفه دارد که باید از درآمد حاصل از این موقوفات برای رفع نیاز‌های روز جامعه استفاده شود.

در پایان این همایش، از ۲۸ نفر از واقفان و هئیت امنا بقاع متبرکه صومعه سرا تجلیل شد.