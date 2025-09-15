پخش زنده
رایزنیهای مسئولان استانی و اقدامات فعالان بخش خصوصی نتیجه داد و پرواز رفت و برگشت از اردبیل به مقصد کیش با هدف توسعه صنعت گردشگری از مهرماه دایر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد قصابی، مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل گفت: از روز چهارشنبه ۲ مهر و یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ پروازهای مستقیم در مسیر کیش – اردبیل – کیش توسط شرکت هواپیمایی کیش ایر برقرار میشود.
وی افزود: طبق برنامه پروازی؛ پرواز شماره ۷۰۱۲ روزهای یکشنبه رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح از فرودگاه بینالمللی کیش به مقصد اردبیل انجام میشود و در ساعت ۱۱:۱۵ در فرودگاه اردبیل به زمین خواهد نشست.
قصابی بیان کرد: پرواز برگشت به شماره ۷۰۱۳ نیز در همان روز ساعت ۱۲:۱۵ از اردبیل انجام شده و در ساعت ۱۴:۳۰ وارد فرودگاه کیش خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل تصریح کرد: همچنین، پروازهای این مسیر از روز چهارشنبه ۲ مهر آغاز و هر هفته نیز برقرار خواهد بود.
وی ادامه داد: پرواز از کیش به اردبیل ساعت ۰۹:۴۵ انجام میشود و ساعت ۱۲:۰۰ در فرودگاه اردبیل فرود خواهد آمد.
قصابی گفت: پرواز برگشت از اردبیل به کیش ساعت ۱۳:۰۰ انجام و در ساعت ۱۵:۱۵ وارد فرودگاه کیش میشود.
مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل تأکید کرد: این پروازها با هواپیمای MD انجام شده و فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، تسهیل سفر شهروندان و افزایش ارتباطات هوایی میان استان اردبیل و جزیره کیش فراهم میآورد.