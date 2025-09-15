به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی خواف گفت: کار برداشت پسته در خواف با سطح زیر کشت ۵۲۰۰ هکتار به پایان رسید و بیش از ۳۰۰۰ تن پسته از سطح باغات این شهرستان برداشت شد.

خالد فقیری افزود: از این میزان سطح کشت باغات پسته خواف، ۳۵۰۰ هکتار بارور و بقیه غیر بارور است.

وی ادامه داد: امسال با وجود مشکلات قطعی برق و خاموشی چاههای کشاورزی، تغییرات اقلیمی، افزایش دما و طغیان آفت پسیل پسته شاهد افزایش ۱۰ درصدی تولید این محصول نسبت به سال گذشته بوده ایم و میانگین تولید شهرستان ۸۵۰ کیلوگرم در هر هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی خواف اظهار داشت: هم اکنون در سطح شهرستان ۱۱ واحد نیمه مکانیزه ترمینال ضبط و فرآوری پسته وجود دارد و عمده ارقام پسته کشت شده در شهرستان احمداقایی، بادامی سفید، اکبری و کله قوچی است.