بگفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این سفر طرحهای اولویت دار نیمه تمام حوزه سلامت تامین اعتبار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با توجه به محدودیتهای مالی برای اجرای برخی طرحهای اولویت دار آموزشی دانشگاه علوم پزشکی، از مدیرکل امور خیران سلامت کشور برای تخصیص اعتبار برای کمک تکمیل این طرحها دعوت شد.
سیده رقیه پناهی افزود: ساختمانهای دانشکده بهداشت و دانشکده دندانپزشکی بیش از ۱۰ سال است که اجرا شده و با پیشرفت کاری ۹۰ و ۹۵ درصد عملیات اجرایی آنها متوقف شده است.
پناهی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این دو باب ساختمان را ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز پیشبینی میشود این دو باب ساختمان در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
مدیرکل امور خیران سلامت وزارت بهداشت نیز در حاشیه بازدید از این طرحها گفت: هدف از این سفر، بررسی میدانی روند ساخت طرحهای آموزشی و درمانی استان و استفاده از ظرفیت خیران کشور برای تکمیل آنهاست.
محمد جواد حیدریپور با بیان اینکه چند باب خانه بهداشت نیز درسطح استان با کمک خیران تکمیل و راه اندازی میشود، افزود: تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیت خیران گام مؤثری برای تحقق عدالت سلامت در کهگیلویه و بویراحمد برداشته شود.