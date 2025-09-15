به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست فرمانداری شهرستان نقده در جلسه اشتغال و سرمایه گذاری و رفع موانع تولید با اشاره به شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) گفت: ادارات برای ایجاد زمینه فعالیت سرمایه گذاران، با رفع پیچ و خم اداری و تسهیل امور و صدور مجوزها، می‌توانند کمک حال سرمایه گذاران باشند که این اقدام ازسوی استاندار محترم در همایش بین المللی سر مایه گذاری (اینوا) آغاز شده است.

امیر عباس جعفری با اشاره به واحد‌های تولیدی در شهرستان نقده که نقش مهمی درایجاد اشتغال داشته‌اند تصریح کرد: امروز وظیفه سنگین حمایت از سرمایه گذاران با رفع موانع تولید برعهده ماست و با پیگیری مشکلات و احد‌ها در سطح استانی باید مسیر سرمایه گذاری را هموار کنیم.

در ادامه هر یک از سرمایه گذاران واحد‌های تولیدی حاضر در جلسه به تشریح مشکلات خود که عمدتا در حوزه سرمایه در گردش، روند اداری، تامین گازو برق پرداختند و مقرر شد از طریق مدیران شهرستانی و استانی برای رفع آنها تلاش شود.

شهرستان نقده با ۶۲ واحد صنعتی در بخش تولید شلنگ و زیپ سازی قطب تولید این دو محصول است که در اشتغال منطقه نقش بزرگی داشته است.

از مجموع واحد‌های صنعتی این شهرستان، ۱۰ واحد بصورت نیمه فعال و تعطیل بودند که با ورود ستاد رفع موانع تولید مشکل ۴ واحد رفع شده است و تلاش‌ها برای رفع مشکلات ۶ واحد دیگر ادامه دارد.