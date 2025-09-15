تبادلات تجاری از مرز سرخس با آسیای مرکزی، از ابتدای سال تا اول شهریورماه، ۴۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: این تبادلات شامل صادرات، واردات و ترانزیت از مرز زمینی و ریلی این شهرستان با ترکمنستان و سایر کشور‌های آسیای مرکزی، نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

مجید بیکی افزود: در این مدت دو میلیون و ۲۴۱ هزار تن کالا در قالب صادرات، واردات و ترانزیت از مرز سرخس با ترکمنستان جابجا شده که یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این مقدار ترانزیت و بقیه صادرات و واردات بوده است.

وی بیان کرد: ترانزیت ورودی به ایران از مرز سرخس، ۷۳ درصد و ترانزیت خروجی به مقصد کشور‌های آسیای مرکزی، ۵۶ درصد افزایش داشته و صادرات و واردات نیز در بازه زمانی ذکر شده به ترتیب، ۲۳ و ۲۹ درصد رشد یافته است.

فرماندار سرخس ادامه داد: ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و روسیه، مبدا بارگیری کالای ترانزیتی و ترکیه، امارات، هند و پاکستان، مقاصد عمده کالا‌های ترانزیتی جابجا شده در مرز سرخس است.

وی اظهار کرد: گوگرد، پنبه و نخ پنبه، مواد غذایی، لوازم خانگی، دارو، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو، عمده‌ترین کالا‌های ترانزیتی در این مرز به شمار می‌روند.

بیکی مواد غذایی، مصالح ساختمانی و پلی اتیلن کامپاند را عمده کالای صادراتی ایران به ترکمنستان برشمرد و گفت: پنبه، کودشیمیایی، نخود و لوبیا نیز عمده محصولات وارداتی از ترکمنستان بوده است.

فرماندار سرخس به ورود ۱۵ هزار و ۵۰۰ مسافر از مرز سرخس به کشور اشاره و بیان کرد: در بازه زمانی یاد شده، ورود مسافر به ایران از طریق این مرز زمینی، چهار درصد افزایش یافته است.

گمرک و گذرگاه مرزی ریلی و جاده‌ای سرخس در انتهایی‌ترین منطقه شمال شرق ایران در خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هم مرز با ترکمنستان واقع شده و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به ویژه با کشور‌های آسیای مرکزی است.