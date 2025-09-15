افزایش تبادلات تجاری از مرز سرخس با آسیای مرکزی
تبادلات تجاری از مرز سرخس با آسیای مرکزی، از ابتدای سال تا اول شهریورماه، ۴۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: این تبادلات شامل صادرات، واردات و ترانزیت از مرز زمینی و ریلی این شهرستان با ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی، نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
مجید بیکی افزود: در این مدت دو میلیون و ۲۴۱ هزار تن کالا در قالب صادرات، واردات و ترانزیت از مرز سرخس با ترکمنستان جابجا شده که یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این مقدار ترانزیت و بقیه صادرات و واردات بوده است.
وی بیان کرد: ترانزیت ورودی به ایران از مرز سرخس، ۷۳ درصد و ترانزیت خروجی به مقصد کشورهای آسیای مرکزی، ۵۶ درصد افزایش داشته و صادرات و واردات نیز در بازه زمانی ذکر شده به ترتیب، ۲۳ و ۲۹ درصد رشد یافته است.
فرماندار سرخس ادامه داد: ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و روسیه، مبدا بارگیری کالای ترانزیتی و ترکیه، امارات، هند و پاکستان، مقاصد عمده کالاهای ترانزیتی جابجا شده در مرز سرخس است.
وی اظهار کرد: گوگرد، پنبه و نخ پنبه، مواد غذایی، لوازم خانگی، دارو، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو، عمدهترین کالاهای ترانزیتی در این مرز به شمار میروند.
بیکی مواد غذایی، مصالح ساختمانی و پلی اتیلن کامپاند را عمده کالای صادراتی ایران به ترکمنستان برشمرد و گفت: پنبه، کودشیمیایی، نخود و لوبیا نیز عمده محصولات وارداتی از ترکمنستان بوده است.
فرماندار سرخس به ورود ۱۵ هزار و ۵۰۰ مسافر از مرز سرخس به کشور اشاره و بیان کرد: در بازه زمانی یاد شده، ورود مسافر به ایران از طریق این مرز زمینی، چهار درصد افزایش یافته است.
گمرک و گذرگاه مرزی ریلی و جادهای سرخس در انتهاییترین منطقه شمال شرق ایران در خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هم مرز با ترکمنستان واقع شده و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی است.